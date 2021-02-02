Губернатор придал особый статус выборам мэра Екатеринбурга

Евгений Куйвашев принял участие в заседании президиума политсовета регионального отделения ЕР, чтобы поддержать протеже Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президиум политсовета свердловской «Единой России» поддержал врио мэра Екатеринбурга Алексея Орлова на выборах нового градоначальника, которые проходят в эти дни. Особый статус заседанию придал визит губернатора Евгения Куйвашева — нечастого гостя на подобных партийных собраниях (согласно сайту «ЕР», в последний раз он встречался с президиумом в ноябре 2019 года).

Помимо Куйвашева, на партийном заседании присутствовали сам Орлов и вице-губернатор Сергей Бидонько, курирующий внутриполитический блок, передает источник URA.RU. «Мы внимательно проанализировали всех кандидатов, их программы, прислушались также к мнению конкурсной комиссии. Наш давний партийный товарищ Алексей Орлов состоит в партии уже 15 лет. Этот человек себя зарекомендовал как профессионал высокого уровня, который сможет продолжить динамичное развитие Екатеринбурга на благо его жителей. Поэтому мы решили его поддержать», — прокомментировал решение секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий.

За несколько минут до начала мероприятия Орлова поддержала и конкурсная комиссия из шести человек — под председательством замгубернатора Валерия Чайникова. Она рекомендовала гордуме Екатеринбурга (состоящей преимущественно из единороссов) проголосовать за него на заседании 9 февраля.

Орлов исполняет обязанности главы уральской столицы с 22 декабря 2020 года. Вместе с ним в финал конкурса на пост нового мэра вышли депутат заксобрания от ЛДПР Михаил Зубарев и глава Ленинского района Дмитрий Ноженко.