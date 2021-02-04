04 февраля 2021
03 февраля 2021

В Соликамске школьники во время игры закопали друга в сугробе. «Синеть начал, не дышал»

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка города от снега Курган, площадь ленина, город в снегу, дети на горке
Закопанного в сугробе мальчика случайно заметил прохожий Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Соликамске (Пермский край) закопанный в сугроб сверстниками ребенок едва не задохнулся. О случившемся рассказала местная жительница, пожелавшая остаться не названной, указано в группе «Подслушано Соликамск». Она пояснила, что ее муж случайно увидел торчащий из сугроба ботинок, когда возвращался домой. Оказалось, что двое детей 9-10 лет закопали во время игры в кучу снега, которую нагреб трактор, своего друга.

«Они закопали его в снег с головой и скачут довольные сверху. Еле откопали — парень уже синеть начал, язык на бок, не дышит. Давай его по щекам хлопать, на лавку положил, массаж делал, (все, что вспомнил в стрессовой ситуации)», — рассказала пермячка. Когда ребенок задышал, прохожий отнес его в ближайший магазин, вызвал скорую, а детей, которые гуляли вместе с ним, отправил за родителями мальчика.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU подтвердили информацию о вызове скорой помощи ребенку, извлеченному из сугроба. В ведомстве уточнили, что скорая помощь прибыла на место вызова не позднее 20 минут после вызова. «Ребенок был госпитализирован в детскую больницу Соликамска в удовлетворительном состоянии», — пояснили в минздраве края.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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