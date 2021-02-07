Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман принял решение о выдвижении в Госдуму РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Евгений Ройзман принял решение баллотироваться в Госдуму — сотрудницу штаба Навального вновь арестовали — пользователи соцсетей разделились из-за ролика в поддержку Путина — на трассе до Челябинска произошел массовый затор — руководителя УГМК похоронят в Екатеринбурге. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 8 февраля — в обзоре URA.RU:

Евгений Ройзман готовится к выборам в Госдуму

Экс-глава Екатеринбурга и бывший депутат Госдумы Евгений Ройзман рассказал URA.RU, что планирует идти на парламентские выборы, которые состоятся в этом году как самовыдвиженец, и будет собирать подписи избирателей.

Ранее Ройзман отказался от участия в выборах от партии «Яблоко» так как его не устроила программная статья руководителя организации Григория Явлинского, где он выступил с критикой в отношении Алексея Навального.

Сотрудницу штаба Навального повторно арестовали

Железнодорожный суд Екатеринбурга 6 февраля на 15 суток арестовал сотрудницу штаба Навального Викторию Райх за неповиновение полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Пользователи соцсетей высказались о ролике в поддержку Путина

В соцсетях оценили патриотический клип в поддержку президента России Владимира Путина, снятый екатеринбургской компанией «Сима-Ленд». Мнения комментаторов разделились — одни посчитали, что это была несогласованная акция, — другие согласились с сотрудниками компании, которые участвовали в съемке.

На челябинском тракте произошли массовые ДТП

Около 20 автомобилей столкнулись днем 7 февраля на трассе М5 «Урал» Екатеринбург—Челябинск из-за неблагоприятных погодных условий. На месте автоаварий образовался затор длиной три километра. Об этом рассказал URA.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По сообщениям МЧС, пока проводились спасательные работы, движение на трассе было запущено по резервной дороге. Спасатели организовали для участников ДТП горячий чай и привезли пункт обогрева.

В Екатеринбурге простятся с одним из руководителей УГМК

Директор по общим вопросам Уральской горно-металлургической компании Владимир Белоглазов будет похоронен 9 февраля на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. Панихида начнется в 11:00. Об этом сообщили его родственники.

Владимир Белоглазов скончался в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве. Ему было 64 года.