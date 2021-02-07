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Самое актуальное в Свердловской области на 8 февраля. Евгений Ройзман идет в Госдуму, соратница Навального арестована

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Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, ройзман евгений, портрет
Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман принял решение о выдвижении в Госдуму РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Евгений Ройзман принял решение баллотироваться в Госдуму — сотрудницу штаба Навального вновь арестовали — пользователи соцсетей разделились из-за ролика в поддержку Путина — на трассе до Челябинска произошел массовый затор — руководителя УГМК похоронят в Екатеринбурге. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 8 февраля — в обзоре URA.RU:

Евгений Ройзман готовится к выборам в Госдуму

Сотрудницу штаба Навального повторно арестовали

Пользователи соцсетей высказались о ролике в поддержку Путина

  • В соцсетях оценили патриотический клип в поддержку президента России Владимира Путина, снятый екатеринбургской компанией «Сима-Ленд». Мнения комментаторов разделились — одни посчитали, что это была несогласованная акция, — другие согласились с сотрудниками компании, которые участвовали в съемке.

На челябинском тракте произошли массовые ДТП

  • Около 20 автомобилей столкнулись днем 7 февраля на трассе М5 «Урал» Екатеринбург—Челябинск из-за неблагоприятных погодных условий. На месте автоаварий образовался затор длиной три километра. Об этом рассказал URA.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
  • По сообщениям МЧС, пока проводились спасательные работы, движение на трассе было запущено по резервной дороге. Спасатели организовали для участников ДТП горячий чай и привезли пункт обогрева.

В Екатеринбурге простятся с одним из руководителей УГМК

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