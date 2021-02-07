Евгений Ройзман принял решение баллотироваться в Госдуму — сотрудницу штаба Навального вновь арестовали — пользователи соцсетей разделились из-за ролика в поддержку Путина — на трассе до Челябинска произошел массовый затор — руководителя УГМК похоронят в Екатеринбурге. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 8 февраля — в обзоре URA.RU:
Евгений Ройзман готовится к выборам в Госдуму
- Экс-глава Екатеринбурга и бывший депутат Госдумы Евгений Ройзман рассказал URA.RU, что планирует идти на парламентские выборы, которые состоятся в этом году как самовыдвиженец, и будет собирать подписи избирателей.
- Ранее Ройзман отказался от участия в выборах от партии «Яблоко» так как его не устроила программная статья руководителя организации Григория Явлинского, где он выступил с критикой в отношении Алексея Навального.
Сотрудницу штаба Навального повторно арестовали
- Железнодорожный суд Екатеринбурга 6 февраля на 15 суток арестовал сотрудницу штаба Навального Викторию Райх за неповиновение полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Пользователи соцсетей высказались о ролике в поддержку Путина
- В соцсетях оценили патриотический клип в поддержку президента России Владимира Путина, снятый екатеринбургской компанией «Сима-Ленд». Мнения комментаторов разделились — одни посчитали, что это была несогласованная акция, — другие согласились с сотрудниками компании, которые участвовали в съемке.
На челябинском тракте произошли массовые ДТП
- Около 20 автомобилей столкнулись днем 7 февраля на трассе М5 «Урал» Екатеринбург—Челябинск из-за неблагоприятных погодных условий. На месте автоаварий образовался затор длиной три километра. Об этом рассказал URA.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
- По сообщениям МЧС, пока проводились спасательные работы, движение на трассе было запущено по резервной дороге. Спасатели организовали для участников ДТП горячий чай и привезли пункт обогрева.
В Екатеринбурге простятся с одним из руководителей УГМК
- Директор по общим вопросам Уральской горно-металлургической компании Владимир Белоглазов будет похоронен 9 февраля на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. Панихида начнется в 11:00. Об этом сообщили его родственники.
- Владимир Белоглазов скончался в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве. Ему было 64 года.
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