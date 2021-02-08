Мэр Екатеринбурга озвучил свои планы на новую ветку метро

Мэр Екатеринбурга отметил, что есть вариант, при котором стоимость строительства новой ветки будет снижена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов планирует привлечь к строительству новой ветки метро свои контакты, которые у него сохранились после работы в областном правительстве. Об этом новоизбранный глава города сообщил на заседании гордумы 9 февраля, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Обещать не буду, что завтра же мы начнем строить метро. Наверное, это обещание, которое сложно реализуемо, но думать в этом направлении, учитывая, что это один из самых удобных видов транспорта, мы будем. У меня в планах встретиться с коллегами. Здесь мы имеем возможность применить подходы и технологии, которые могут удешевить строительство, тот опыт, который сегодня есть в нашей столице. У меня контакты есть еще со времен работы в правительстве, я буду их использовать», — уточнил он.

Осенью 2020 года свердловский сенатор Аркадий Чернецкий на международном строительном форуме 100+ Forum Russia заявил, что в ближайшие два-три года Екатеринбург не получит федерального финансирования на строительство метро. Президент России Владимир Путин в декабре 2019 года пообещал проработать с властями Свердловской области вопрос строительства второй ветки метро в Екатеринбурге. Заявление прозвучало в ходе ежегодной пресс-конференции главы государства.