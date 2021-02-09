09 февраля 2021

Иммунолог развеяла миф о коллективном иммунитете к COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация от ковид. Челябинск, медсестра, ампула, прививка, вакцина, вакцинация, шприц, коронавирус, ковид, прививка от ковид, гам ковид вак
Коллективный иммунитет достижим и без вакцинации детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

То, что дети оказываются не охвачены кампанией по вакцинации от коронавируса, не повлияет на формирование коллективного иммунитета. Так считает иммунолог и заведующая отделением университетской клиники иерусалимской больницы Полина Степанская.

«В Израиле <…> порядка 4,2 миллиона человек обладают иммунитетом. <…> Детей почти не проверяли, сколько их переболело. Потому что они болели бессимптомно», — объяснила Степанская в интервью РИА «Новостям». Медик уверена, Израиль идет к коллективному иммунитету «семимильными шагами».

Степанская подчеркнула, что, судя по имеющимся в научной прессе публикациям, страна точно достигнет коллективного иммунитета уже скоро. Кроме того, испытания на детях вакцины Pfizer, применяемой в Израиле, уже начались. Однако голоса настоящих ученых сейчас заглушены запугиваниями, отметила иммунолог.

ВОЗ уже заявили, что положительно оценивают динамику пандемии, пишет телеканал «Царьград». При этом ранее сообщалось, что после вакцинации Pfizer в Нидерландах погибли 15 пожилых людей. После прививки нужно быть осторожным, напоминает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...