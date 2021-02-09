Иммунолог развеяла миф о коллективном иммунитете к COVID-19

То, что дети оказываются не охвачены кампанией по вакцинации от коронавируса, не повлияет на формирование коллективного иммунитета. Так считает иммунолог и заведующая отделением университетской клиники иерусалимской больницы Полина Степанская.
«В Израиле <…> порядка 4,2 миллиона человек обладают иммунитетом. <…> Детей почти не проверяли, сколько их переболело. Потому что они болели бессимптомно», — объяснила Степанская в интервью РИА «Новостям». Медик уверена, Израиль идет к коллективному иммунитету «семимильными шагами».
Степанская подчеркнула, что, судя по имеющимся в научной прессе публикациям, страна точно достигнет коллективного иммунитета уже скоро. Кроме того, испытания на детях вакцины Pfizer, применяемой в Израиле, уже начались. Однако голоса настоящих ученых сейчас заглушены запугиваниями, отметила иммунолог.
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