После вакцинации от коронавируса в Нидерландах умерли 15 человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, спутник, укол, вакцина, вакцинация, коронавирус, ковид, спутник v, гам-ковид-вак, гам ковид вак
Все скончавшиеся после прививки были пожилыми людьми Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Нидерландах 15 пожилых людей скончались после вакцинации от коронавируса. Они вошли в первые 500 тысяч людей, поставивших прививку в стране.

«15 человек из полумиллиона получивших вакцину от COVID скончались в течение девяти дней после процедуры. У всех из них были либо скрытые заболевания, либо серьезные проблемы со здоровьем», — пишет голландское издание NL Times. Из 15 скончавшихся пациентов 13 были старше 85 лет.

Всего 2 812 человек сообщили о побочных эффектах разной степени тяжести. Из них 95% пациентов поставили вакцину от компаний Pfizer и BioNTech. Еще 113 человек получили укол Moderna.

В середине января в Норвегии 23 человека скончалось после вакцинации препаратом от Phizer. Все эти люди были старше 80 лет и имели слабый иммунитет.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...