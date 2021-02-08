После вакцинации от коронавируса в Нидерландах умерли 15 человек

В Нидерландах 15 пожилых людей скончались после вакцинации от коронавируса. Они вошли в первые 500 тысяч людей, поставивших прививку в стране.
«15 человек из полумиллиона получивших вакцину от COVID скончались в течение девяти дней после процедуры. У всех из них были либо скрытые заболевания, либо серьезные проблемы со здоровьем», — пишет голландское издание NL Times. Из 15 скончавшихся пациентов 13 были старше 85 лет.
Всего 2 812 человек сообщили о побочных эффектах разной степени тяжести. Из них 95% пациентов поставили вакцину от компаний Pfizer и BioNTech. Еще 113 человек получили укол Moderna.
В середине января в Норвегии 23 человека скончалось после вакцинации препаратом от Phizer. Все эти люди были старше 80 лет и имели слабый иммунитет.
Подписывайтесь на URA.RU в