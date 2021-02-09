Погода на севере Урала в феврале этого года необычно сурова (архивное фото) Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

В районе перевала Дятлова пурга, сильный мороз, ниже 40 градусов и обледеневшие переправы через реки. Об этом URA.RU рассказали снегоходчики, только что вернувшиеся из путешествия. По их рассказу, группу туристов-лыжников (которая, возможно, и была «пропавшей», но найденной в аэропорту группой) они встретили между перевалом Дятлова и плато Маньпупунер.

По словам представителя туроператора North Star group, организующем снегоходные туры по Северному Уралу, погода в этом году на севере непривычно сурова для февраля (обычно он теплее). «Были большие снегопады, потом резкий мороз, из-за этого на озере Турват и на реке Сосьве пошла наледь, и мы на снегоходах встряли, — рассказал Дмитрий Зиновьев. — Предупредили другие группы, и они поехали в обход».

Снегоходчик вспомнил, что группу туристов-лыжников они встретили в районе Вологодской грани (истоки реки Печора). «Они так и не прорвались на плато Маньпупунер, потому что метель была ужасная и „минуса“ стояли под 40 с копейками, — рассказал Зиновьев. — Они пошли обратно по хребту через перевал Дятлова. Скорее всего, это про них шла речь в новостях».

Ранее URA.RU сообщало, что в районе перевала Дятлова пропала группа туристов: они не вернулись с маршрута к намеченному времени, связи с группой не было. К счастью, группа нашлась — уже в аэропорту Екатеринбурга. Сейчас МЧС выясняет, почему туристы не зарегистрировали свой поход.