09 февраля 2021

Снегоходчик рассказал о встрече с пропавшими на перевале Дятлова. «Минус 40, все заледенело»

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Как спасатели вывозили тело отшельника с перевала Дятлова
Погода на севере Урала в феврале этого года необычно сурова (архивное фото) Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Тайна перевала Дятлова

В районе перевала Дятлова пурга, сильный мороз, ниже 40 градусов и обледеневшие переправы через реки. Об этом URA.RU рассказали снегоходчики, только что вернувшиеся из путешествия. По их рассказу, группу туристов-лыжников (которая, возможно, и была «пропавшей», но найденной в аэропорту группой) они встретили между перевалом Дятлова и плато Маньпупунер.

По словам представителя туроператора North Star group, организующем снегоходные туры по Северному Уралу, погода в этом году на севере непривычно сурова для февраля (обычно он теплее). «Были большие снегопады, потом резкий мороз, из-за этого на озере Турват и на реке Сосьве пошла наледь, и мы на снегоходах встряли, — рассказал Дмитрий Зиновьев. — Предупредили другие группы, и они поехали в обход».

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Снегоходчик вспомнил, что группу туристов-лыжников они встретили в районе Вологодской грани (истоки реки Печора). «Они так и не прорвались на плато Маньпупунер, потому что метель была ужасная и „минуса“ стояли под 40 с копейками, — рассказал Зиновьев. — Они пошли обратно по хребту через перевал Дятлова. Скорее всего, это про них шла речь в новостях».

Ранее URA.RU сообщало, что в районе перевала Дятлова пропала группа туристов: они не вернулись с маршрута к намеченному времени, связи с группой не было. К счастью, группа нашлась — уже в аэропорту Екатеринбурга. Сейчас МЧС выясняет, почему туристы не зарегистрировали свой поход.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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