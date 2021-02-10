Источник озвучил подробности гибели девочки в свердловском городе

Семья погибшей жила в 14-этажном доме в Березовском Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Смертью 10-летней девочки из Березовского (Свердловская область) заинтересовались следователи. Возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства (ст. 110 УК РФ). Об этом URA.RU сообщили несколько независимых источников.

«В телефоне девочки полицейские обнаружили сообщение с командой выйти на балкон. Послание пришло или в социальной сети, или в игровом приложении», — рассказала знакомая семьи погибшей. По ее словам, девочка была единственным ребенком.

Появление уголовного дела по факту смерти несовершеннолетней вполне обоснованно, полагает другой собеседник агентства. «Следователей могло смутить, что погибшая была в уличной обуви. В таких ситуациях лучше возбудить [уголовное дело] и нормально следственным путем все проверить», — поделился инсайдер.

Официального подтверждения этой информации нет. В пресс-службе управления СКР по Свердловской области не комментируют ситуацию.

Трагедия произошла утром 8 февраля в Березовском. Тело ребенка обнаружили очевидцы на тротуаре у дома № 17 на улице Гагарина. Девочка умерла до приезда скорой помощи.