Аналитики раскрыли, на сколько вырастут ставки по кредитам весной

Совет директоров Банка России решит поднять ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 4,75%, что приведет к росту ставки на депозиты и кредиты. Такое мнение высказали эксперты из крупнейших российских банков и аналитических агентств.
«Сейчас на денежном рынке отсутствует дефицит ликвидности, поэтому охота банков на розничные вклады не столь острая. То есть при повышении размера ключевой ставки на 50 б. п. кредитные ставки могут повыситься на 50—100 б. п., а по вкладам — на 20—30 б. п.», — приводят «Известия» слова начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева. Как отметил аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский, рост тарифов по вкладам и кредитам ожидается плавным.
В марте 2021 года Центробанк впервые с конца 2018-го повысил ключевую ставку с 4,25% до 4,5%, пишет RT. После этого вырос процент по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, что нивелируют их выгоду, передает телеканал 360. Главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов отметил, что повышение ставки не защитит россиян от роста цен.
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