Ученые: неудовлетворенность жизнью может быть признаком болезни

Деменция может сопровождаться ангедонией из-за атрофии некоторых клеток мозга (Архивное фото) Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Неудовлетворенность жизнью может оказаться признаком развивающейся деменции. Такое открытие сделали австралийские ученые Сиднейского университета.

Это объясняется атрофией нервных клеток мозга, которые могут испытывать удовольствие. «Эксперты заметили, что у испытуемых, страдающих лобно-височной деменцией, часто появляется ангедония (отсутствие радости), по сравнению с другими испытуемыми, в том числе людьми с болезнью Альцгеймера», — сообщает журнал Brain.

Тем не менее, ангедония часто встречается у больных депрессией, обсессивно-компульсивным и биполярным расстройствами. Поэтому деменцию на ранних стадиях часто принимают за депрессию. Всего в исследовании участвовало 172 человека. 87 из них с деменцией и еще 34 с болезнью Альцгеймера. Ученые надеются, что впоследствии результаты их работы помогут ставить более точные диагнозы.

Примечательно, что некоторые переболевшие коронавирусом жалуются на деменцию, пишет телеканал 360. Риски появления болезни Альцгеймера увеличивает повышенное ночное давление, приводит замечание ученых из Швеции агентство Nation news. Ранее медики предупредили о заболевании, которое часто оказывается причиной смерти в раннем возрасте.