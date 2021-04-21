В Ханты-Мансийске загорелся автомобиль «Соболь» Информационный центр Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске, напротив школы №5, загорелся припаркованный грузовой автомобиль «Соболь». Об этом рассказали местные жители в городском паблике «Типичный Ханты-Мансийск» соцсети «ВКонтакте». Информацию подтвердили в городском информационном центре Ханты-Мансийска.

«На Пионерской 96 произошло возгорание автомобиля „Соболь“. На момент прибытия пожарных машине уже были нанесены сильные повреждения, так как загорелся капот и кузов. Возгорание было ликвидировано, в результате пожара никто не пострадал», — говорится на сайте информационного центра. Уточняется, что возгорание, вероятнее всего, возникло из-за неисправности узлов и механизмов транспортного средства. Точная причина устанавливается.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО загорелся автобус с пассажирами. Тогда в Ханты-Мансийске загорелся пассажирский автобус №5, в котором находились люди.