Однако главе УГМК Андрею Козицыну достались только комплименты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уральский тиктокер с ником «Кузнец Иван», о котором в YouTube-канале «БесогонTV» говорил Никита Михалков, в очередном ролике обличил российских олигархов из списка Forbes. Однако главе УГМК Андрею Козицыну, по итогам прошлого года занявшего 28 место в этом списке, достались одни комплименты.

«В каждом городе, поселке, селе, поселке городского типа инфраструктура зависит от людей, у которых больше всего денег, от их личных качеств, убеждений и уровня жадности», — рассуждает блогер. Кузнец Иван утверждает, что он проехал на машине десятки городов и убедился: внешний вид городов — это лицо местных олигархов. «Если в городе 70-е года [прошлого века], а из современного только „Пятерочки“, „Магниты“ и прочие торговые сети, значит ваши бизнесмены вертели развитие инфраструктуры, сами знаете, на чем», — заявил тиктокер. Страдает же, по его мнению, молодежь, у которой должность работника завода ассоциируется с нищетой.

Но есть и исключение из правил — белая сторона капитализма, добавил Кузнец Иван и рассказал о поездке в столицу УГМК Верхнюю Пышму. После этого блогер показал ФОК и Ледовую арену в Верхней Пышме, а также технический университет УГМК, в котором обучение для будущих работников компании ведется бесплатно. «Это заслуга одного человека — Андрея Анатольевича Козицына», — сказал Кузнец Иван и подчеркнул, что снимать ролик его «никто не просил».

В YouTube-канале «БесогонTV» Никита Михалков назвал блогера «первой ласточкой рабочего класса». По его словам, тиктокер помнит 90-е года прошлого века и будет защищать государство от несистемной оппозиции.