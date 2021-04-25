СМИ: за избиение хоккеиста ЦСКА задержали двух актеров

Актеры Александр Паль и Данил Иванов задержаны по подозрению в избиении экс-хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Об этом журналистам сообщили собственные источники.
«В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали актера Александра Паля и его коллегу Данила Иванова после избиения экс-хоккеиста Кевина Антипова», — пишет «РЕН ТВ». Telegram-канал «112» также подтвердил задержание Паля и уточнил, что правоохранители разыскивают третьего участника нападения, которым, предположительно, является водитель Паля. По данным «РЕН ТВ», Иванов уже вызвал своего адвоката.
Ранее сообщалось, что на Антипова напали, когда он возвращался домой после праздника. Хоккеист госпитализирован с ушибами, переломами носа, челюсти и кости орбиты глаза. В одном из нападавших он узнал Паля.
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