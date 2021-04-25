СМИ: актер Паль избил хоккеиста ЦСКА в Москве. Заявление артиста

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носкову Александру. Курган, медицинская маска, полиция, масочный режим
Обстоятельства инцидента выясняет полиция Фото:

Актер и уроженец Челябинска Александр Паль, по данным СМИ, избил хоккеиста молодежного состава ЦСКА Кевина Антипова. По данным СМИ, спортсмен получил тяжелые травмы в результате инцидента в Москве. Паль информацию об инциденте опровергает.

«Паль с двумя друзьями избил молодого хоккеиста ЦСКА. У спортсмена диагностировали ушибы, перелом челюсти, носа и орбитальной кости», — передает «Пятый канал». По данным телеканала, пострадавший написал заявление в полицию.

Антипов, по утверждениям СМИ, отмечал день рождения отца. По дороге домой на него напали трое мужчин, в одном из которых он якобы разглядел актера Паля в состоянии опьянения.

«Я не в полиции. Об этой ситуации слышу впервые», — сказал Паль Life. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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