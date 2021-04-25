Актер и уроженец Челябинска Александр Паль, по данным СМИ, избил хоккеиста молодежного состава ЦСКА Кевина Антипова. По данным СМИ, спортсмен получил тяжелые травмы в результате инцидента в Москве. Паль информацию об инциденте опровергает.
«Паль с двумя друзьями избил молодого хоккеиста ЦСКА. У спортсмена диагностировали ушибы, перелом челюсти, носа и орбитальной кости», — передает «Пятый канал». По данным телеканала, пострадавший написал заявление в полицию.
Антипов, по утверждениям СМИ, отмечал день рождения отца. По дороге домой на него напали трое мужчин, в одном из которых он якобы разглядел актера Паля в состоянии опьянения.
«Я не в полиции. Об этой ситуации слышу впервые», — сказал Паль Life. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
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