Финансист рассказал о снижении популярности доллара

В последние 20 лет страны всего мира постепенно избавляются от долларов в расчетах между собой. Это часть процесса дедолларизации, объясняет генеральный директор Noble Russian Finance Club Василий Коновалов.
«Никаких причин для того, чтобы бежать избавляться от долларов, нет. Но доля их в составе сбережений в любом случае не должна быть более 30%», — заявил Коновалов агентству «Прайм». Тем не менее, доллар не обесценится совсем, считает он.
Эксперт уточнил, что 20 лет назад доля доллара в мировой торговле составляла 70%. Сейчас на доллар приходится мене 50% расчетов. Кроме дедолларизации на это влияет и конкуренция с евро, отметил Коновалов.
Ранее аналитики предполагали, что в 2021 году доллар может упасть до 65 рублей. Эксперты уверены, рубль значительно укрепится относительно американской валюты уже на майских выходных, уточняет агентство Nation news. 23 апреля доллар уже падал ниже 75 рублей, напоминает RT.
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