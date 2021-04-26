В ХМАО сотрудник дворца культуры забирал деньги учреждения себе

В Нижневартовске полицейские проводят проверку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Нижневартовске сотрудник ДК «Октябрь» подозревается в том, что проводил платные занятия и забирал деньги себе, а не отдавал в кассу учреждения. Об этом URA.RU рассказал источник из числа сотрудников дворца культуры, добавив, что занятия не всегда проходили в ДК.

«Проверка проводится в отношении тренера студии по бальным танцам. Вместо бесплатных занятий проводили платные, а деньги, собранные с родителей, забирали себе. Также в рабочее время, преподавали в другом месте, но числились, как будто были на работе», — заключил инсайдер.

В пресс-службе полиции ХМАО подтвердили проверку в отношении сотрудника учреждения, но не уточнили кто это. «Сотрудники ОЭБиПК проводят проверку по обращению поступившему в отдел полиции. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки. Оперативные мероприятия выполнялись в отношении одного из сотрудников учреждения», — добавили в ведомстве.

Связаться с директором ДК «Октябрь» Оксаной Гавриловой журналисту URA.RU не удалось. В приемной сообщили, что она на мероприятии. В городской мэрии журналисту агентства сказали, что подобные проверки не редкость. «Такое время от времени происходит, когда один из сотрудников муниципального учреждения работает где-то по совместительству. Смотрят, находился ли он в рабочее время на месте или где-то подрабатывал», — добавили в департаменте общественных коммуникаций.

Ранее URA.RU писало, что племянник директора Сургутского музыкально-драматического театра Тамары Лычкатой, работающий в должности замдиректора, подозревается в получении взятки. После возбуждения уголовного дела власти ХМАО приняли решение уволить Тамару Лычкатую.