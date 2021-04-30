Юрист объяснил, когда придется платить штраф за поход в магазин

За катание на роликах с мороженным отказать в обслуживании не могут Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Штраф за совершенное нарушение в магазине могут назначить только после того, как суд признает человека виновным. Об этом рассказала адвокат Юлия Кузнецова.

«Назначить штраф могут только после того, как вас признают виновным в совершении правонарушения», — рассказала Кузнецова. Если вы не согласны с решением, его можно обжаловать, отметила юрист. В случае, если сотрудники магазина сообщили, что посетителю придется заплатить штраф, необходимо выяснить у них, как закон нарушен и на каком основании они имеют полномочия по назначению данного наказания.

Заместитель руководителя Роскачества, эксперт по защите прав потребителей Александр Борисов уточнил, что привлечь к ответственности могут за мелкое хулиганство, употребление наркотиков и алкоголя, курение, а также нахождение в пьяном виде, «оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность». Также получить штраф можно за порчу имущества и хищение. Это касается и съеденных товаров. За нахождение в магазине в спортивном костюме, парковку около входа или вход в здание на роликах, с фото- и видеотехникой, с мороженным или напитками в руках штрафовать не имеют права, даже, если в магазине висит запретительная табличка. Это будет являться нарушением прав потребителя, то есть наказан будет уже он.

В 2015 году в магазине в Екатеринбурге несколько сотрудников частного охранного предприятия избили 46-летнего Данила Тюлькина, который разбил возле кассы бутылку с пивом, когда доставал из кармана деньги. Он скончался в больнице. В Сочи охранник разбил покупателю машину из-за того, что тот был без маски, передает «Национальная служба новостей».