01 мая 2021
30 апреля 2021

В Екатеринбурге появились пасхальные яйца из живых цветов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пасхальные украшения находятся возле храмов и на пешеходной улице Фото:

В честь православного праздника Пасха на улицах Екатеринбурга появились украшения в виде пасхальных яиц. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

«Появилась экспозиция — пасхальные яйца, высотой два с половиной метра. Они расположены в четырех разных местах. Три композиции выполнены из живых цветов. Последняя конструкция состоит из световых элементов», — рассказали в фонде. Возле нее находится пасхальное дерево, куда местные жители могут повесить яйца, которые раскрасили домка, отметили в пресс-службе.

Посмотреть на праздничные украшения можно возле часовни святой Екатерины, у Храма-на-Крови, храма «Большой Златоуст» и на пешеходной зоне улицы Вайнера. Конструкции монтировали ночью. Как сообщили в фонде, этой традиции уже несколько лет, но впервые пасхальные яйца были сделаны из живых цветов.

На фасаде колледжа им. Ползунова показали световое шоу. В течении этого времени шел трехминутных ролик на тему Пасхи, собранный из узнаваемых христианских образов и символов. Ночью же в Екатеринбург прибыл Благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Его передали в несколько уральских церквей и храмов.

Впервые яйца сделали из живых цветов
Фото:

Конструкцию смонтировали ночью
Фото:

Домашние яйца можно повесить на специальное дерево
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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