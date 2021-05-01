В Екатеринбурге появились пасхальные яйца из живых цветов

В честь православного праздника Пасха на улицах Екатеринбурга появились украшения в виде пасхальных яиц. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины.
«Появилась экспозиция — пасхальные яйца, высотой два с половиной метра. Они расположены в четырех разных местах. Три композиции выполнены из живых цветов. Последняя конструкция состоит из световых элементов», — рассказали в фонде. Возле нее находится пасхальное дерево, куда местные жители могут повесить яйца, которые раскрасили домка, отметили в пресс-службе.
Посмотреть на праздничные украшения можно возле часовни святой Екатерины, у Храма-на-Крови, храма «Большой Златоуст» и на пешеходной зоне улицы Вайнера. Конструкции монтировали ночью. Как сообщили в фонде, этой традиции уже несколько лет, но впервые пасхальные яйца были сделаны из живых цветов.
На фасаде колледжа им. Ползунова показали световое шоу. В течении этого времени шел трехминутных ролик на тему Пасхи, собранный из узнаваемых христианских образов и символов. Ночью же в Екатеринбург прибыл Благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Его передали в несколько уральских церквей и храмов.
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