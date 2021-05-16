Супруга мэра Ханты-Мансийска резко потеряла в доходах

Глава Ханты-Мансийска заработал значительно больше супруги Фото: Алексей Григорьев © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Супруга главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина Мария значительно потеряла в доходах. По итогам 2020 года она заработала 228 тысяч рублей, это почти в семь раз меньше, чем годом ранее. Сведения о доходах мэра и его жены опубликованы на сайте администрации города.

«Декларированный годовой доход [Максима Ряшина] за отчетный год составил 5,3 млн рублей», — сказано в декларации. Годом ранее мэр Ханты-Мансийска зарабатывал на 30 тысяч рублей меньше. Указанный в декларации заработок его супруги упал до 228 тысяч, в 2019 году он составил чуть больше 1,5 млн рублей. Тогда источник агентства рассказал, что женщина получила крупную сумму за проданную в Челябинске квартиру.

Состав имущества семьи не изменился по сравнению с прошлым годом. Глава Ханты-Мансийска владеет жилым домом в 240 квадратных метров и большим земельным участком. В собственности у Ряшина автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и мотоцикл BMW. Его супруга владеет двумя автомобилями, один из них Infinity QX 50.

Ранее URA.RU писало, что Нефтеюганска Сергей Дегтярев в 2020 году стал больше зарабатывать. Это позволило ему купить квартиру.