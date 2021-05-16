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Супруга мэра Ханты-Мансийска резко потеряла в доходах

© Служба новостей «URA.RU»
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Ряшин Максим, глава администрации. Василий Филипенко, глава города. Ханты-Мансийск, ряшин максим
Глава Ханты-Мансийска заработал значительно больше супруги Фото:
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Декларационная кампания

Супруга главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина Мария значительно потеряла в доходах. По итогам 2020 года она заработала 228 тысяч рублей, это почти в семь раз меньше, чем годом ранее. Сведения о доходах мэра и его жены опубликованы на сайте администрации города.

«Декларированный годовой доход [Максима Ряшина] за отчетный год составил 5,3 млн рублей», — сказано в декларации. Годом ранее мэр Ханты-Мансийска зарабатывал на 30 тысяч рублей меньше. Указанный в декларации заработок его супруги упал до 228 тысяч, в 2019 году он составил чуть больше 1,5 млн рублей. Тогда источник агентства рассказал, что женщина получила крупную сумму за проданную в Челябинске квартиру.

Состав имущества семьи не изменился по сравнению с прошлым годом. Глава Ханты-Мансийска владеет жилым домом в 240 квадратных метров и большим земельным участком. В собственности у Ряшина автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и мотоцикл BMW. Его супруга владеет двумя автомобилями, один из них Infinity QX 50.

Ранее URA.RU писало, что Нефтеюганска Сергей Дегтярев в 2020 году стал больше зарабатывать. Это позволило ему купить квартиру.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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