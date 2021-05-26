26 мая 2021

Метеорологи ООН предсказали рекордно теплый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Жаркий день. Екатеринбург, тепло, лето, жара, фонтан, лето в городе, мальчик у фонтана
С 90% вероятностью скоро нас ждет самый теплый год в истории Фото:

Один год из ближайших пяти лет может стать самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом заявили во Всемирной метеорологической организации (ВМО), являющейся специализированным учреждением ООН.

«Имеется 90-процентная вероятность того, что по меньшей мере один год в период с 2021 по 2025 станет самым теплым, потеснив таким образом 2016 год с первого места», — цитирует ВМО ТАСС. Также климатологи прогнозируют более влажную погоду в высоких широтах и повышенную активность циклонов в Атлантике.

В ВМО напомнили, что 2020-й год вошел в топ-3 самых теплых лет. Генсек ВМО подчеркнул, что «рост температуры означает таяние льда, повышение уровня моря, увеличение количества волн тепла и других экстремальных погодных явлений».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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