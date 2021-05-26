Метеорологи ООН предсказали рекордно теплый год

С 90% вероятностью скоро нас ждет самый теплый год в истории Фото: Размик Закарян © URA.RU

Один год из ближайших пяти лет может стать самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом заявили во Всемирной метеорологической организации (ВМО), являющейся специализированным учреждением ООН.

«Имеется 90-процентная вероятность того, что по меньшей мере один год в период с 2021 по 2025 станет самым теплым, потеснив таким образом 2016 год с первого места», — цитирует ВМО ТАСС. Также климатологи прогнозируют более влажную погоду в высоких широтах и повышенную активность циклонов в Атлантике.

В ВМО напомнили, что 2020-й год вошел в топ-3 самых теплых лет. Генсек ВМО подчеркнул, что «рост температуры означает таяние льда, повышение уровня моря, увеличение количества волн тепла и других экстремальных погодных явлений».