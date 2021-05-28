У Фургала депрессивное состояние после перенесенного коронавируса, заявил его адвокат Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который в настоящее время содержится в СИЗО, поставили диагноз постковидный синдром, заявил его адвокат Михаил Карапетян. После перенесенного коронавируса обвиняемый страдает от одышки и температуры.

«Мы ждем очередного обследования с вывозом его в обычную клинику департамента здравоохранения Москвы, где его будут обследовать с применением компьютерной томографии, брать анализы крови», — цитирует Карапетяна «Собеседник». Адвокат добавил, что обследование Фургала пройдет в ближайшее время.

Карапетян отметил, что после перенесенной болезни моральное состояние Фургала «немного депрессивное». Ему пока сложно воспринимать информацию, поэтому он еще не знакомился с делом. Адвокат добавил, что Фургал свою вину не признает. Защита будет настаивать на суде присяжных.

Бывшего губернатора Харабовского края Сергея Фургала задержали летом 2020 года. Его подозревают в участии в ОПГ, которая связана с убийствами бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова и покушением на убийство предпринимателя Александра Смольного. Преступления были совершены в 2004—2005 годах. Следствие предполагает, что преступления были совершены для расширения бизнеса. Фургалу может грозить от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение — преступления, в котором его обвиняют, являются особо тяжкими.

После задержания экс-губернатора в Хабаровском крае начались массовые протесты, которые длились несколько месяцев. В июле 2020 года президент России Владимир Путин освободил Фургала от занимаемой должности в связи с утратой доверия.