Осужденный в США за шпионаж в пользу РФ объявил о невиновности

Американец пытался отказаться от своих показаний Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший спецназовец США Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс пытался отменить признание своей вины в шпионаже в пользу России. Однако прокуратура заявила, что он уже не может сделать этого после вынесения приговора.

Отставной американский спецназовец Питер Рафаэль Дзибински Деббинс, приговоренный к более чем 15 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу РФ, подал апелляцию, а также безуспешно попытался отменить признание своей вины, передает ТАСС. Деббинс попросил суд не учитывать его признание, сделанное в ноябре 2020 года. Однако суд отказал.

В США Деббинс служил в химических войсках с 1998 по 2005 годы. Потом по приказу российской разведки перешел в спецназ. О шпионаже Деббинс признался на допросе в 2019 году, объяснив, что хотел «освободить Россию от деспотичного правительства». Задержали американца только в августе 2020 года. Также сообщалось, что Деббинс жил в Челябинске. Во время обучения на Урале его и завербовали российские спецслужбы.