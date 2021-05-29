На трассе сошлись фуры компании DSV и магазина «Магнит» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авария с участием трех фур произошла на трассе М5 в Челябинской области. Очевидцы ДТП сообщают о погибших.

Инцидент произошел днем 30 мая между поселками Тимирязевским и Витаминным под Челябинском. Судя по кадрам с места происшествия, столкнулись лоб в лоб грузовые автомобили транспортно-логической компании DSV и магазина «Магнит».

В ГУ МВД по Челябинской области подтвердили факт ДТП. Причины аварии, а также число погибших уточняют сотрудники ГИБДД, пишет портал 74.ru. На месте работают дорожные инспекторы.

Агентству URA.RU не удалось оперативно связаться с пресс-службой челябинского усправления Госавтоинспекции — на звонки журналиста никто не ответил. По информации сервиса «Яндекс. Карты», в районе дорожной аварии образовалась большая автомобильная пробка в обе стороны.

На месте ДТП образовалась огромная пробка скриншот «Яндекс.Карты»