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26 мая 2021

Под Челябинском столкнулись три фуры. Образовалась огромная пробка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Дороги. Курган, фура, трасса, автомобильный транспорт, грузовые перевозки, дальнобой
На трассе сошлись фуры компании DSV и магазина «Магнит» (архивное фото) Фото:

Авария с участием трех фур произошла на трассе М5 в Челябинской области. Очевидцы ДТП сообщают о погибших.

Инцидент произошел днем 30 мая между поселками Тимирязевским и Витаминным под Челябинском. Судя по кадрам с места происшествия, столкнулись лоб в лоб грузовые автомобили транспортно-логической компании DSV и магазина «Магнит».

В ГУ МВД по Челябинской области подтвердили факт ДТП. Причины аварии, а также число погибших уточняют сотрудники ГИБДД, пишет портал 74.ru. На месте работают дорожные инспекторы.

Агентству URA.RU не удалось оперативно связаться с пресс-службой челябинского усправления Госавтоинспекции — на звонки журналиста никто не ответил. По информации сервиса «Яндекс. Карты», в районе дорожной аварии образовалась большая автомобильная пробка в обе стороны.

На месте ДТП образовалась огромная пробка

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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