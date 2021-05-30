Топ-менеджера ищут за хищения у челябинского завода Ростеха

Предприятие лишилось почти 12 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генерального директора сотрудничающего с Челябинским радиозаводом (ЧРЗ) «Полет» предприятия «АвиаРТО» Владимира Сенаторова объявили в федеральный розыск. Топ-менеджер проходит по уголовному делу о хищении у ЧРЗ почти 12 млн рублей, сообщили источники URA.RU в правоохранительных органах.

«Еще в 2014 году Челябинский радиозавод „Полёт“ получил контракт на оснащение радиотехническим оборудованием аэродрома в Североморске. Договор субподряда на монтаж и пусконаладочные работы ЧРЗ заключила ЗАО „АвиаРТО“, выплатив аванс в 11 млн 929 тысяч рублей. Итогом стала потеря денег и два уголовных дела по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), впоследствии объединенных», — рассказал инсайдер.

По его словам, гендиректор Владимир Сенаторов сначала уклонялся от вызова в полицию для дачи показаний, а затем скрылся от следствия. « В результате 28 мая он был объявлен в федеральный розыск», — пояснил собеседник. Он предоставил URA.RU копию соответствующего постановления.

Завод «Полет» входит в Концерн радиостроения «Вега» госкорпорации «Ростех». ЗАО «Авиационное радиотехническое оборудование» (АвиаРТО), говорится на сайте предприятия, «создано в 2004 году при поддержке АО „Челябинский радиозавод 'Полет'“ для реализации заказов для Минобороны РФ и гражданской авиации». В момент подготовки новости на предприятии не ответили на звонок URA.RU, туда направлен соответствующий запрос. В пресс-службе ЧРЗ «Полет» пообещали предоставить комментарий позже.