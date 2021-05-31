В PR-блоке свердловского правительства произошла отставка

Сотрудник департамента информполитики Свердловской области Юлия Гибадуллина уходит в отставку. Об этом сообщил источник URA.RU близкий к региональному правительству.
«Юлия Гибадуллина сейчас находится в отпуске. После этого она покинет свой пост», — рассказал источник. URA.RU не удалось связаться с пресс-секретарем. Она не ответила на звонок агентства.
Гибадуллина ранее возглавляла общественную организацию «Региональное отделение российского общества лесоводов». Сейчас она освещает работу региональных минприроды и минэкономразвития. Гибадуллина является одним из самых опытных работников свердловского департамента информполитики.
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