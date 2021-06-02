Гендиректор холдинга «Равис» Андрей Косилов подтвердил визит москвичей на предприятие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшему вице-губернатору Челябинской области Андрею Косилову предложили продать его агрохолдинг «Равис» московской компании «Черкизово». Об этом сообщили источники URA.RU в бизнес-кругах.

«В Челябинскую область приезжали представители Группы „Черкизово“. Они озвучили достаточно заманчивое предложение — ориентировочно речь идет о сумме в 10 млрд рублей. Москвичам нужны челябинские активы, ставшая предметом раздора Среднеуральская птицефабрика в Свердловской области осталась вне их интересов», — пояснил URA.RU инсайдер.

«У нас побывала рабочая группа представителей „Черкизово“. Специалисты знакомились с нашим производством, оценивали его. Но пока никаких предложений с их стороны не последовало. Что касается суммы в 10 млрд рублей, это, пожалуй, нижняя планка — с учетом перспектив развития „Рависа“ и роста объемов производства после пандемии», — заявил URA.RU Косилов.

В пресс-службу Группы «Черкизово» направлен соответствующий запрос. Ответ на него на момент подготовки новости не поступил.

Группа «Черкизово» представляет собой вертикально интегрированный холдинг, включающий птицеводческие предприятия и современные свинокомплексы, мясоперерабатывающие и комбикормовые заводы, а также 300 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. «Равис» входит в топ-25 производителей и переработчиков мяса птицы в России. Предприятие экспортирует продукцию в КНР и располагает 423 фирменными магазинами. По данным компании, это самая развитая торговая сеть среди всех птицеводческих хозяйств России.