Челябинского замминистра предостерегли за пост в соцсетях

Александр Егоров сделал сообщение, которое не устроило УФАС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Челябинской области внесло предостережение замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александру Егорову за комментарий в telegram-канале. Чиновник высказался на тему рынка электросамокатов в Челябинске, и как пояснили URA.RU в пресс-службе УФАС, он не имел на это полномочий.

«Согласен с вами! Они не оч правильно зашли в город. Если Вуш выступал на инвестсовете несколько раз, со всеми все согласовал, подписал соглашение о сотрудничестве. То урент влез самовольно, договорившись на мелком уровне с кем-то в районе» (орфография автора сохранена), — такое сообщение разместил Егоров в чате своего telegram-канала «Городская среда и транспорт».

Этот аккаунт Егоров ведет еще с того времени, когда стал вице-мэром Челябинска и сохранил после перехода в правительство. Обсуждая рынок электросамокатов он ответил одной из участниц чата, которая заявила, что предприниматели, которые занимаются таким бизнесом, должны создавать свои парковк не захватывать самовольной чужие, в том числе муниципальные.

«Контроль деятельности компаний, предоставляющих подобные услуги, не входит в полномочия миндортранса, — заявили в пресс-службе УФАС.- Однако должностное лицо фактически разъясняет порядок. В УФАС пояснили, что законом не предусмотрен порядок согласования деятельности по предоставлению самокатов в аренду с органами власти.

Такие высказывания, по мнению антимонопольщиков, могут привести к созданию дискриминационных условий на рынке. «Запрос из УФАС в министерство поступил, с ним работают юристы», — заявили URA.RU в пресс-службе министерства.

УФПС не понравилось, как Александр Егоров комментирует рынок самокатов Скрин: telegram-канал «Городская среда и транспорт»