Россиян ждет единственная короткая рабочая неделя лета

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Развернутый флаг России в Историческом сквере. Екатеринбург, исторический сквер, триколор, флаг россии, россияне, день россии, 12июня
Короткая рабочая неделя выпала на июнь из-за Дня России Фото:

Неделя с 14 по 20 июня станет единственной короткой рабочей неделей летом 2021 года. Это связано с празднованием Дня России 12 июня, который выпал на выходной. Об этом сообщается в постановлении Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2021 году».

«Выходные в связи с Днем России продлятся с 12 по 14 июня 2021 года», — следует из утвержденного на год производственного календаря. При этом 11 июня будет сокращенным рабочим днем.

В 2021 году День России выпадает на субботу, из-за чего выходной перенесли на понедельник, 14 июня. Однако для людей, которые работают шестидневную рабочую неделю, по производственному календарю для отдыха выделили только 12 и 13 июня.

В будущем короткая рабочая неделя придется только на ноябрь. Праздничные выходные наступят в последний месяц осени, когда в России будут отдыхать сразу четыре дня подряд: с 4 по 7 ноября, пишет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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