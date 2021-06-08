Депутат-коммунальщик из ХМАО выписал сам себе миллионную премию

Экс-директор УТС в Ханты-Мансийске перед уходом выписал себе премию в размере годового дохода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Действующий депутат думы Ханты-Мансийска и экс-директор АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (УТС) Юрий Горбачев перед увольнением выписал себе премию в размере порядка 5 млн рублей. При этом премия не была согласована советом директоров. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Горбачев прихватил „золотой парашют“ перед уходом, порядка 5 миллионов. Он сам себе выписал премию почти в размере годового дохода. Совет директоров ему не согласовал премию по итогам работы, он сам себе ее выписал», — сказал источник. При этом декларированный доход Горбачева по итогам 2020 года составил 4,8 млн рублей.

В администрацию Ханты-Мансийска был отправлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Корреспонденту не удалось оперативно связаться с Горбачевым, он не отвечает на звонки.

Ранее URA.RU писало, что администрация Ханты-Мансийска подозревает бывшего директора УТС Юрия Горбачева в намеренном обанкрочивании предприятия для передачи в концессию. По этой же причине чиновники и уволили Горбачева.