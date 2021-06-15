Глава Пермского района нашел себе нового заместителя

Игорь Варушкин приступил к работе в администрации Пермского района Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший зампредседателя земского собрания Пермского района Игорь Варушкин перешел на работу в администрацию этого района. Он занял пост первого замглавы мэрии Владимира Цветова.

«Игорь Варушкин назначен исполняющим обязанности первого заместителя главы района», — пишет «Коммерсант-Прикамье». В земском собрании Пермского района URA.RU подтвердили данную информацию. «Варушкин больше не работает в земсобрании. Он назначен первым замглавы администрации района в статусе „и.о“ с 1 июня», — пояснили в представительном органе. Прежний вице-мэр Владимир Ваганов покинул муниципальную службу в апреле этого года.

URA.RU писало, что Варушкин претендовал на пост главы Пермского района после ухода прежнего мэра Александра Кузнецова, но не смог пройти в финал конкурса. В итоге за кресло главы боролись экс-министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Килейко и глава Кукуштанского сельского поселения Александр Кулаков. При этом ни один из них не смог заручиться поддержкой большинства депутатов земского собрания.