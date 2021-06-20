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В Пермский край идут жара и грозы

© Служба новостей «URA.RU»
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В третьей декаде июня воздух в Перми будет прогреваться до 30 градусов Фото:

Тридцатиградусная жара придет в Пермский край после 25 июня, сообщает сайт Gismeteo. Одновременно с жаркой погодой в Перми каждый день будут грозы.

«22 июня — небольшой дождь, +29 градусов; 23 июня — переменная облачность, + 23 градуса; 24 июня — дождь, гроза, +26 градусов; 25 июня — небольшой дождь, гроза, +28 градусов», — сообщает Gismeteo. Ожидается, что с 26 июня в Перми воздух будет прогреваться уже до 30 градусов.

По данным Яндекса, в Перми 21 и 22 июня будет малооблачно, а небольшой дождь возможен только 23 июня, когда воздух в городе прогреется до 24 градусов. Также в конце недели прогнозируется потепление до 31 градусов, но при этом полностью отсутствует информация о грозах. Яндекс обещает пермякам до 28 июня облачную погоду с прояснениями.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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