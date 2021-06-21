Холдинг Пумпянского заставил УАЗ через суд погасить долги

Стороны заключили мировое соглашение по выплате кредита Фото: Анна Майорова © URA.RU

Трубная металлургическая компания (ТМК, председатель совета директоров и основной бенефициар — миллиардер Дмитрий Пумпянский) выиграла суд с Ульяновским автомобильным заводом (УАЗ). Стороны заключили мировое соглашение по выплате долгов по кредиту. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

«Арбитражный суд Ульяновской области определил: ходатайство истца об отказе от исковых требований в части взыскания основного долга в сумме 7,3 млн рублей удовлетворить. Производство по делу в указанной части прекратить. Утвердить мировое соглашение, заключенное сторонами спора — ПАО «Трубная Металлургическая Компания» и ООО «Ульяновский автомобильный завод», — говорится в определении суда.

Заявление от холдинга бизнесмена Дмитрия Пумпянского было подано 31 марта. Общая сумма исковых требований составляла 38,8 млн рублей. В иске уточняется, что 7,3 млн рублей составлял основной долг по договору, 7,9 млн рублей пеней по этому договору и 23,6 млн рублей — проценты за пользование коммерческим кредитом.

В итоге по мировому соглашению ТМК отказывается от взыскания процентов за пользование коммерческим кредитом (23,9 млн рублей). Ответчик (УАЗ) обязуется сумму пени по договору (7,3 млн рублей) за нарушение сроков оплаты товара перечислить на расчетный счет ТМК в течение 30 рабочих дней с даты утверждения мирового соглашения.

Холдинг ТМК объединяет более 10 предприятий в Румынии, Казахстане и России, в том числе и в Свердловской области. Компания зарегистрирована в Москве, а значит основные налоги она платит именно там. Недавно холдинг приобрел мажоритарный пакет акций группы ЧТПЗ, которая входит в десятку крупнейших производителей трубной продукции.