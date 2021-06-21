Челябинский экс-губернатор нашел защиту в деле о мусорном картеле

В «мусорном» споре с ФАС позицию Бориса Дубровского разделяют бывшие подчиненные и власти Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ряд государственных органов и коммерческих организаций оспорили решение Арбитражного суда Челябинской области, отказавшего экс-губернатору Борису Дубровскому в иске об отмене решения УФАС о его участии в «мусорном сговоре». Это следует из базы судебных дел.

«Жалобы в 18-й Арбитражный апелляционный суд 17 и 18 июня направили минэкологии и правительство Челябинской области, администрация и гордума Челябинска, ООО „Полигон ТБО“ и оператор по обращению с отходами ООО „Центр коммунального сервиса“. На сегодня к рассмотрению приняты две последних», — пояснили URA.RU в суде. Первое заседание по рассмотрению апелляции назначено на 29 июля.

После закрытия главной свалки в Челябинске осенью 2018 года мусор перестали вывозить с контейнерных площадок. В городе ввели режим ЧС, отходы вывозили в Полетаево. В январе 2019 года Челябинское УФАС обвинило губернатора Дубровского в картельном сговоре в пользу ООО «Полигон ТБО», получившего субсидии в 32 млн рублей. «Свалку закрыли на следующий день после публикации соответствующего распоряжения. Это не позволило урегулировать отношения между собственниками ТКО, управляющими компаниями и перевозчиками», — пояснили URA.RU в ведомстве. Дубровский обжаловал решение ФАС сразу в двух судах, но получил отказ.

Теперь последовала уже коллективная апелляция. «При ином развитии событий Челябинск ждал бы мусорный коллапс. На тот момент принимать бытовые отходы отказались все полигоны, кроме Полетаевского — в пользу которого якобы имел место картель», — пояснил URA.RU замминистра экологии региона Виталий Безруков. Эту позицию разделяют также и другие заявители.