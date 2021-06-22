Александр Бастрыкин назвал недостатки работы СУ СКР по Свердловской области Фото: Официальный сайт Президента РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин раскритиковал работу подразделений СК в Свердловской области за проблемы с возмещением ущерба пострадавшим. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.

«Председатель СК России раскритиковал деятельность подразделений следственного управления по Свердловской области», — говорится на сайте ведомства. Бастрыкин отметил, что свердловские следственные подразделения проводят недостаточную работу по возмещению ущерба потерпевшим.

Он связал это с тем, что арестованное имущество преступников не позволяет получить достаточно средств, чтобы покрыть ущерб потерпевшим. Кроме этого, Бастрыкин обратил внимание свердловского следственного управления, что права граждан в некоторых случаях защищаются несвоевременно. По его словам, свердловчане страдают от задержки зарплаты.

Бастрыкин во время видеосовещания, которое проходило в апреле 2021 года, уже критиковал работу следственного управления СК России по Свердловской области. Согласно официальному сообщению, он отметил недостатки в работе следственного управления региона, а также поручил проанализировать ситуацию и принять оперативные меры реагирования по их устранению. Ранее Бастрыкин провел массовые сокращения в СКР. Реформа ведомства состоялась в апреле.