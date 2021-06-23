23 июня 2021

«Титановая долина» помирилась с подрядчиком, сдавшим Кызласова

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения гендиректору
Представитель ООО «Проектное дело» принимал участие в спецоперации по поимке экс-директора «Титановой долины» Артемия Кызласова при получении взятки Фото:

Особая экономическая зона «Титановая долина» (Свердловская область) и ООО «Проектное дело» заключили мировое соглашение в рамках арбитражного дела об одностороннем расторжении договора подряда. Решение было озвучено в рамках апелляции 18 июня. Представитель ООО «Проектное дело» принимал участие в спецоперации по поимке экс-директора «Титановой долины» Артемия Кызласова при получении взятки.

«Семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил: утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом (ООО „Проектное дело“) и ответчиком (ОЭЗ „Титановая долина“), на следующих условиях: стороны не имеют взаимных претензий друг к другу в связи с его реализацией, включая финансовые, в том числе по оплате фактически выполненных работ по договору», — говорится в определении суда.

В документе говорится, что по встречному исковому заявлению истец (Проектное дело) признает и обязуется оплатить ответчику («Титановая долина») в течение 10 рабочих дней с даты утверждения соглашения сумму неустойки по договору в размере 41 804 рублей. Стороны также договорились, что характер допущенных истцом недостатков, нарушений при выполнении работ по Договору не имеет существенного значения. В итоге производство по делу было прекращено.

ООО «Проектное дело» было субподрядчиком между московской фирмой «Геолайн» и «Титановой долиной». По данным прокуратуры, на тот момент еще глава «Титановой долины» Артемий Кызласов предложил вывести 10 млн рублей для него, взамен на решение проблем с подписанием актов выполненных работ. В результате 17 февраля 2020 года представитель субподрядчика передал Кызласову часть от оговоренной суммы — 3,5 млн рублей. Теперь он обвиняется в получении взятки в крупном размере.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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