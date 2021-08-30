Цена на газ в Европе побила рекорд перед отчетом «Газпрома»

В преддверии отчета «Газпрома» по МСФО за I полугодие цена на газ в Европе превысила 600 долларов за 1 тысячу кубометров. Цена побила рекорд в ходе торгов в понедельник.
«Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 30 августа достигла 600,3 долларов США за 1 тыс. куб. м или 49,26 евро за МВт ч. Цена указана исходя из текущего обменного курса евро к доллару», — приводит ТАСС соответствующие данные со ссылкой на лондонскую биржу ICE.
Ранее экономисты сообщили о рекордных ценах на газ по всему миру. За последний год газ в Европе подорожал почти на 1000%. Доход России от экспорта газа в 2021 году составит 900 миллиардов рублей, пишет телеканал 360. Сегодня Россия заключила новое долгосрочное соглашение о поставках газа с Венгрией, сообщает RT. Согласно новому соглашению, «Газпром» будет ежегодно поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа в страну. Транзит будет осуществляться через газопровод «Балканский поток».
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