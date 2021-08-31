«Иннопром» анонсировал новую выставку в Екатеринбурге

«Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Международная промышленная выставка «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в Екатеринбурге. Об этом говорится на официальном сайте форума. Ключевой темой обсуждения на новом «Иннопроме» станут тренды так называемого промышленного перехода.

«Выставка „Иннопром“ пройдет 4—7 июля 2022 года. Главная промышленная выставка России всегда следовала в русле глобальных перемен, откликаясь на новые технологические тренды, новые мировые вызовы и проблемы. Энергетический переход, который в ближайшее десятилетие станет основным фактором глобальной промышленности, затронет все без исключения отрасли», — говорится в сообщении на сайте.

В 2021 году «Иннопром» прошел с 5 по 8 июля в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Из-за пандемии коронавируса и введенных органичений доступ на форум получили только представители власти и бизнеса. Открытие выставки посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.