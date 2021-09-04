Комаровский рассказал о влиянии COVID-19 на нерожденных детей

Коронавирус не оказывает специфического воздействия на будущего ребенка, сообщил Евгений Комаровский Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус не влияет на развитие плода у беременных женщин, заявил украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский. Он уточнил, что на состоянии ребенка может отразиться плохое самочувствие матери — например, дефицит кислорода и нарушение кровообращения, вызванные COVID.

«Плохих данных о влиянии коронавирусной инфекции на плод нет. Да и вообще пока научных работ о воздействии коронавируса на плод еще нет», — написал Евгений Комаровский на своем официальном сайте.

Педиатр добавил, что именно COVID-19 не оказывает негативного воздействия на будущего ребенка. Однако если беременная женщина будет плохо себя чувствовать, это отразится на состоянии плода. Так, по словам Комаровского, на ребенка могут негативно повлиять недостаток кислорода у матери, низкая свертываемость крови и нарушение кровообращения.

Врач посоветовал тем, кто планирует беременность, не пугаться напрасно. По его словам, женщины могут защитить себя и своего будущего ребенка от коронавируса с помощью вакцинации.

Ранее в Минздраве РФ предупредили, что COVID-19 может негативно влиять на течение и исход беременности. В частности, увеличивается риск преждевременных родов и появления на свет недоношенных детей. К такому выводу в Минздраве пришли по результатам исследования, в котором участвовала 891 пациентка с коронавирусом и 1 694 женщины, не болевшие COVID-19, передает телеканал 360.