Россиянин в поезде открыл огонь по полицейским

Пассажир заперся в купе поезда «Москва-Адлер» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пассажир поезда «Москва-Адлер» заперся в купе и открыл стрельбу по полицейским. Инцидент произошел на остановке в Туле.

Инцидент произошел в ночь на 6 ноября. Начальник поезда сообщил в полицию о неадекватном пассажире. К моменту прибытия силовиков мужчина заперся в купе. «Полицейские попытались убедить его открыть дверь, но он произвел выстрел из неустановленного оружия и причинил одному из сотрудников ранение руки. Пострадавшему оказана медицинская помощь», — указано в сообщении управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Стрелявшим оказался 44-летний житель Ставрополья. Его задержали, возбуждено уголовное дело.