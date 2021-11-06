Россиянин в поезде открыл огонь по полицейским

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Пассажир заперся в купе поезда «Москва-Адлер» Фото:

Пассажир поезда «Москва-Адлер» заперся в купе и открыл стрельбу по полицейским. Инцидент произошел на остановке в Туле.

Инцидент произошел в ночь на 6 ноября. Начальник поезда сообщил в полицию о неадекватном пассажире. К моменту прибытия силовиков мужчина заперся в купе. «Полицейские попытались убедить его открыть дверь, но он произвел выстрел из неустановленного оружия и причинил одному из сотрудников ранение руки. Пострадавшему оказана медицинская помощь», — указано в сообщении управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Стрелявшим оказался 44-летний житель Ставрополья. Его задержали, возбуждено уголовное дело.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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