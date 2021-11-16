16 ноября 2021

Суд прекратил уголовное дело экс-главы «ВСМПО-Ависма»

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны в Салде. Екатеринбург, воеводин михаил
Михаил Воеводин обвинялся в злоупотреблении полномочиями Фото:

Уголовное дело в отношении экс-генерального директора корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина прекращено по ходатайству следствия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Верхнесалдинского районного суда Свердловской области.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о прекращении уголовного дела. Ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 80 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Более подробную информацию там обещали уточнить позже.

Как сообщало URA.RU, бывший гендиректор корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин стал фигурантом уголовного дела в мае 2021 года. До этого он неожиданно подал в отставку. Изначально на него завели уголовное дело по факту мошенничества. Позже это дело переквалифицировали по статье УК РФ «Злоупотребление полномочиями».

АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — крупнейший в мире производитель титана. Компания производит более 90% российского титана, экспортирует продукцию в 50 стран мира, имея около 450 заказчиков. Является единственной в мире титановой компанией, осуществляющей полный цикл производства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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