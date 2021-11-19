Путин разрешил перечислять деньги коррупционеров в ПФР

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Послание президента. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин разрешил перечислять средства, изъятые у коррупционеров, в Пенсионный фонд РФ Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет зачислять в Пенсионный фонд РФ средства, конфискованные у коррупционеров. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Дополнить [ФЗ „Об обязательном пенсионном страховании в РФ“] новым абзацем девятым следующего содержания: „конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений“», — сообщается в законе. Документ вступит в силу через десять дней с момента официального опубликования.

До этого закон был одобрен на заседании Совета Федерации. Согласно документу, в пользу ПФР будут перечислять не только деньги коррупционеров, но и суммы от продажи конфискованного имущества, полученного незаконным путем.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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