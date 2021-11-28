28 ноября 2021
27 ноября 2021
26 ноября 2021

Ученые УрФУ застряли в Африке из-за нового штамма коронавируса

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Авиасообщение открыто только для граждан ЕС, с Шенгенской визой и сертификатом о вакцинации против ковида Фото:
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Коронавирус COVID-19

Члены поискового метеоритного отряда УрФУ не могут вылететь из Кейптауна (столица Южно-Африканской Республики — прим.ред.). Авиасообщение открыто только для граждан Евросоюза, обладающих Шенгенской визой и сертификатом о вакцинации против COVID препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале Уральского федерального университета.

«Участники Российской антарктической экспедиции — члены поискового метеоритного отряда УрФУ — застряли в Кейптауне из-за отмены авиасообщения. Пока вылететь бортами KLM и Lufthansa могут только граждане ЕС, обладающие Шенгенской визой и сертификатом о вакцинации против COVID препаратом, одобренным ВОЗ», — сказано в сообщении.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу университета. «Они в гостинице, всем обеспечены. В экспедиции шесть человек, из них трое представляют УрФУ. Сейчас участники заняты переговорами с властями и мониторингом доступных рейсов. В Кейптаун прилетели накануне вечером», — сообщил директор медиацентра УрФУ.

Ранее URA.RU писало, что в ЮАР выявили штамм B.1.1.529 коронавирусной инфекции. Ему дали название в честь 15-й буквы греческого алфавита — «Омикрон». В ВОЗ отметили, что существующие вакцины малоэффективны против нового штамма.

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