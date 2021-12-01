Мужчина при попытке задержания скрылся на квадроцикле Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Егеря Миасского охотничьего хозяйства Александра Рыкова обвинили в браконьерстве в Учалинском районе (Башкирия). Его пытались задержать за несколько туш куниц и мешок с капканами. Во время попытки задержания он уехал на квадроцикле. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией. Сам Рыков в 2014 году задерживал топ-чиновника за подобное нарушение.

«29 ноября в республике Башкортостан был пойман штатный егерь Миасского общества охотников Александр Рыков. Он занимался незаконной охотой на пушных зверей в частности куница, и кучей капканов. После задержания, чтобы уйти от ответственности, он скрылся на квадроцикле», — рассказал собеседник.

По данным инсайдера, нарушении произошло на территории ООО «Арслан». На видео с места заметно, как в квадроцикле у мужчины есть несколько туш куниц, а также капканы с карабином. В момент, когда сотрудники компании обыскивают его квадроцикл, мужчина садится за руль и уезжает с места.

Другие источники URA.RU сообщают, что информация о правонарушении уже передана местному участковому. Получить оперативные комментарии в Миасском охотохозяйстве не удалось. Там не ответили на звонки. В пресс-службе Минэкологии Челябинской области URA.RU сообщили, что данный егерь не входит в структуру ведомства и является сотрудником частного охотохозяйства.

В пресс-службе УМВД по республике Башкортостан отметили, что сотрудниками Отдела МВД России по Учалинскому району информация проверена. «У мужчины имеется должным образом оформленное разрешение на охоту. Нарушений в действиях жителя соседнего региона не выявлено», — уточнили там.

Ранее URA.RU сообщало, что в марте 2014 года на территории миасского охотничьего хозяйства егерь Александр Рыков задержал трех мужчин, обвинив их в незаконной добыче двух кабанов. Приехавшая на место полиция обнаружила, что на одном из ружей имеется самодельная нарезная накладка. Им оказался начальник отдела муниципального заказа администрации города Виктор Бородачев.