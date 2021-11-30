30 ноября 2021

Отцу Сергию пошли на уступки после приговора

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По приговору отцу Сергию. Москва, романов николай, отец сергий
Отец Сергий может общаться с тюремным священником Фото:
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Дело отца Сергия

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов), приговоренный к трем годам и шести месяцам колонии, сможет общаться с тюремным священником. Об этом сообщил заместитель управделами РПЦ епископ Зеленоградский Савва.

«Тюремный священник может, конечно, встречаться с любым заключенным, независимо от вероисповедания и канонического статуса», — сказал РИА Новости епископ Савва.

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Он подчеркнул, что участвовать в таинствах Сергий не может, поскольку отлучен от церкви. Кроме того, церковь, по словам епископа, «всегда ждет раскаяния своих заблудившихся чад».

Ранее URA.RU писало, что опального отца Сергия отправили в колонию. Экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов) приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Соответствующее решение было оглашено во время заседания в Измайловском суде Москвы. Оно будет обжаловано.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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