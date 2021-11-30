Отцу Сергию пошли на уступки после приговора

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов), приговоренный к трем годам и шести месяцам колонии, сможет общаться с тюремным священником. Об этом сообщил заместитель управделами РПЦ епископ Зеленоградский Савва.
«Тюремный священник может, конечно, встречаться с любым заключенным, независимо от вероисповедания и канонического статуса», — сказал РИА Новости епископ Савва.
Он подчеркнул, что участвовать в таинствах Сергий не может, поскольку отлучен от церкви. Кроме того, церковь, по словам епископа, «всегда ждет раскаяния своих заблудившихся чад».
Ранее URA.RU писало, что опального отца Сергия отправили в колонию. Экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов) приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Соответствующее решение было оглашено во время заседания в Измайловском суде Москвы. Оно будет обжаловано.
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