Суд оштрафовал Элджея за пропаганду наркотиков в клипе

03 декабря 2021 в 23:50 Размер текста - 17 +

Музыканта оштрафовали на 100 тысяч рублей Фото: Алексей Андронов © URA.RU Рэпера Элджея (Алексея Узенюка) оштрафовали за пропаганду наркотиков в клипе. Решение вынес Зюзинский суд Москвы. «Суд признал Узенюка виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета)», — передает сообщение ТАСС. Музыканта оштрафовали на 100 тысяч рублей. Это произошло после того, как директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина обратилась в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве. Она обвинила Элджея в откровенной пропаганде наркотиков в одном из клипов. Также стало известно, что лейблу Rhymes Music грозит штраф до 1,5 млн рублей по административному делу о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна и Элджея. Ранее рэпера Алишера Моргенштерна признали виновным в пропаганде наркотиков. Зюзинский суд Москвы назначил штраф в размере 100 тысяч рублей рэперу за пропаганду наркотиков в песнях и клипах. Обращение в МВД касательно пропаганды наркотических веществ в новых песнях Моргенштерна направила организация «Лига безопасного интернета», передает RT. После этого суд оштрафовал артиста, пишет Life . Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Рэпера Элджея (Алексея Узенюка) оштрафовали за пропаганду наркотиков в клипе. Решение вынес Зюзинский суд Москвы. «Суд признал Узенюка виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета)», — передает сообщение ТАСС. Музыканта оштрафовали на 100 тысяч рублей. Это произошло после того, как директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина обратилась в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве. Она обвинила Элджея в откровенной пропаганде наркотиков в одном из клипов. Также стало известно, что лейблу Rhymes Music грозит штраф до 1,5 млн рублей по административному делу о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна и Элджея. Ранее рэпера Алишера Моргенштерна признали виновным в пропаганде наркотиков. Зюзинский суд Москвы назначил штраф в размере 100 тысяч рублей рэперу за пропаганду наркотиков в песнях и клипах. Обращение в МВД касательно пропаганды наркотических веществ в новых песнях Моргенштерна направила организация «Лига безопасного интернета», передает RT. После этого суд оштрафовал артиста, пишет Life.