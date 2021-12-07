С YouTube свердловского заксо удалили запись заседания о QR-кодах

Депутаты свердловского заксобрания поддержали проект федерального закона о повсеместном введении QR-кодов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Запись заседания свердловского заксобрания, на котором рассматривали федеральный закон о повсеместном введении QR-кодов, пропала с официального YouTube-канала заксо. Отсутствие записи обнаружил корреспондент URA.RU. Обычно прямая трансляция заседаний сохраняется на платформе.

«Мне необходимо было повторно посмотреть запись, чтобы к новости добавить цитату выступающего депутата. Я зашел на официальный YouTube-канал свердловского заксо и не увидел нужного видео. Подумал, что у меня интернет тупит. Зашел повторно и убедился, что видео на самом деле нет. Сделал скрин на всякий случай», — рассказал корреспондент.

Редакция агентства обратилась за комментарием в пресс-службу заксо Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что депутаты свердловского заксобрания поддержали проект федерального закона о повсеместном введении QR-кодов. Законопроект одобрили большинством голосов. Обсуждение законопроекта вызвало бурную реакцию у всех присутствующих. Члены фракции КПРФ обрушились с критикой на инициативу и публично объявили, что будут голосовать против.

Фото URA.RU