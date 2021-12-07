Свердловчан, обстрелявших росгвардейцев, отправили в колонию

Охотники взяли росгвардейцев на прицел во время проверки документов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Два охотника из Сысерти (Свердловская область), обстрелявшие машину сотрудников Росгвардии в 2020 году, приговорены к нескольким годам колонии общего режима. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

«Старшему из подсудимых назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а его сообщнику — в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года», — передает Шульга. По делу стрелявших провели около 30 специальных экспертиз, чтобы доказать вину.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что полиция установила личности нападавших меньше, чем за сутки. «В связи с прошедшими дождями добраться до эпицентра криминальных событий силовикам оказалось делом не простым — понадобился спецтранспорт с высокой проходимостью. Следственно-оперативную группу возглавлял лично начальник ОВД подполковник Александр Глущенко», — рассказал Горелых. Он отметил, что подозреваемых искали в лесу всю ночь.

Инцидент с обстрелом автомобиля правоохранителей произошел в августе 2020 года. Сотрудники Росгврадии вместе с представителем департамента региона по охране животного мира попытались проверить лицензию местных жителей на оружие, когда те охотились в лесу. В ответ на это злоумышленники направили на росгвардейцев охотничье оружие, а после этого расстреляли их автомобиль. Никто из приехавших не пострадал. Суд над охотниками продолжался больше года.