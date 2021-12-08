Генпрокурор предложил уменьшить число штрафов для коррупционеров

09 декабря 2021 в 00:28 Размер текста - 17 +

В Генпрокуратуре решается вопрос об ограничении замен уголовных сроков для мелких коррупционеров Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Для коррупционеров необходимо уменьшить количество судебных штрафов, чтобы у нарушителей не было возможности претендовать на должности государственной и муниципальной службы. Такое предложение выдвинул глава надзорного ведомства Игорь Краснов. «Решались правовые проблемы, в числе которых возможность применения института освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести с назначением судебного штрафа », — сказал он в интервью РИА «Новости». Он дополнил, что ряд коррупционных составов попадают в эту категории вряд ли обоснованно с учетом сферы правоотношений, на которые они посягают. По словам Краснова, замена уголовного наказания штрафом дает коррупционерам возможность выдвигать свои кандидатуры на должности государственной и муниципальной службы. Генпрокурор сообщил, что пока инициативы проходят стадию согласования. По его словам, за это время при помощи организационных мер число дел, которые заканчиваются штрафами, значительно снизилось с 1113 до 484. Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов предложил наоборот ужесточить наказания для коррупционеров. По его мнению, все коррупционные преступления можно приравнять к государственной измене. Эксперт заявил, что коррупционер нарушает гражданскую присягу подобно тому, как военный изменяет родине. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для коррупционеров необходимо уменьшить количество судебных штрафов, чтобы у нарушителей не было возможности претендовать на должности государственной и муниципальной службы. Такое предложение выдвинул глава надзорного ведомства Игорь Краснов. «Решались правовые проблемы, в числе которых возможность применения института освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести с назначением судебного штрафа », — сказал он в интервью РИА «Новости». Он дополнил, что ряд коррупционных составов попадают в эту категории вряд ли обоснованно с учетом сферы правоотношений, на которые они посягают. По словам Краснова, замена уголовного наказания штрафом дает коррупционерам возможность выдвигать свои кандидатуры на должности государственной и муниципальной службы. Генпрокурор сообщил, что пока инициативы проходят стадию согласования. По его словам, за это время при помощи организационных мер число дел, которые заканчиваются штрафами, значительно снизилось с 1113 до 484. Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов предложил наоборот ужесточить наказания для коррупционеров. По его мнению, все коррупционные преступления можно приравнять к государственной измене. Эксперт заявил, что коррупционер нарушает гражданскую присягу подобно тому, как военный изменяет родине.