В Польше заявили, что цены на газ не снизятся до весны 2022 года

09 декабря 2021 в 00:49 Размер текста - 17 +

Природный газ на европейском рынке будет оставаться дорогостоящим до весны 2022 года, а после цены стабилизируются. Об этом заявил замглавы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский на Мировом нефтяном конгрессе в Хьюстоне. «Наш прогноз заключается в том, что цены сохранятся на очень высоком уровне до марта-апреля, после чего они упадут», — сказал Пшемыслав Вацлавский, передает РИА «Новости». Он также отметил, что снижение цен будет существенным, но после стабилизации они все равно окажутся на высоком уровне по сравнению с докризисным периодом. В Европе наблюдается энергетический кризис. В октябре цена на газ составляла более 1000 долларов за тысячу кубометров. В Европарламенте заявили, что Россия манипулирует стоимостью газа на европейском рынке. Аналитики AGSI предполагают, что газа в европейских хранилищах может не хватить до конца отопительного сезона. Депутат Европарламента от Польши Богдан Жоньца обвинил Еврокомиссию в бездействии на энергетическом рынке, передает RT.