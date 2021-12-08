08 декабря 2021

В Польше заявили, что цены на газ не снизятся до весны 2022 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, конфорка, газовая плита, бытовой газ
По словам Пшемыслава Вацлавского, цены на газ останутся высокими даже после их стабилизации Фото:
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Газовый кризис в Европе

Природный газ на европейском рынке будет оставаться дорогостоящим до весны 2022 года, а после цены стабилизируются. Об этом заявил замглавы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский на Мировом нефтяном конгрессе в Хьюстоне.

«Наш прогноз заключается в том, что цены сохранятся на очень высоком уровне до марта-апреля, после чего они упадут», — сказал Пшемыслав Вацлавский, передает РИА «Новости». Он также отметил, что снижение цен будет существенным, но после стабилизации они все равно окажутся на высоком уровне по сравнению с докризисным периодом.

В Европе наблюдается энергетический кризис. В октябре цена на газ составляла более 1000 долларов за тысячу кубометров. В Европарламенте заявили, что Россия манипулирует стоимостью газа на европейском рынке. Аналитики AGSI предполагают, что газа в европейских хранилищах может не хватить до конца отопительного сезона. Депутат Европарламента от Польши Богдан Жоньца обвинил Еврокомиссию в бездействии на энергетическом рынке, передает RT.

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Природный газ на европейском рынке будет оставаться дорогостоящим до весны 2022 года, а после цены стабилизируются. Об этом заявил замглавы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский на Мировом нефтяном конгрессе в Хьюстоне. «Наш прогноз заключается в том, что цены сохранятся на очень высоком уровне до марта-апреля, после чего они упадут», — сказал Пшемыслав Вацлавский, передает РИА «Новости». Он также отметил, что снижение цен будет существенным, но после стабилизации они все равно окажутся на высоком уровне по сравнению с докризисным периодом. В Европе наблюдается энергетический кризис. В октябре цена на газ составляла более 1000 долларов за тысячу кубометров. В Европарламенте заявили, что Россия манипулирует стоимостью газа на европейском рынке. Аналитики AGSI предполагают, что газа в европейских хранилищах может не хватить до конца отопительного сезона. Депутат Европарламента от Польши Богдан Жоньца обвинил Еврокомиссию в бездействии на энергетическом рынке, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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