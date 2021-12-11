11 декабря 2021
10 декабря 2021
09 декабря 2021

В Сургуте охранники ТЦ жестко скрутили водителя на парковке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллектив Kickin' Jass Orchestra на железнодорожном вокзале. Екатеринбург , вокзал, охрана
В Сургуте охрана торгового центра «Аура» задержала и увела мужчину с парковки Фото:

В Сургуте сотрудники охраны торгового центра «Аура» грубо задержали водителя на парковке. Видео задержания очевидцы опубликовали в социальных сетях.

«Ужасное отношение от охранников торгового центра „Ауры“. Одев форму ГБР, имеют ли права так с арматурой бегать и вытаскивают водителей из припаркованных машин?» — написал анонимный пользователь в паблике «К-Информ» соцсети «ВКонтакте». В комментариях к публикации жители рассказали, что мужчина якобы был пьян и ездил по парковке ТЦ. Также пользователь с ником Анастасия Тютюнник рассказала, что арматуру, с которой заметили одного из охранников, забрали из рук самого задержанного мужчины.

В адрес торгового центра «Аура» был направлен письменный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту агентства рассказали, что задержанный мужчина не имеет отношения к пьяной езде на парковке торгового центра. «Сообщение об избиении этого водителя поступало только от очевидцев. Сам гражданин в полицию не обращался. На данный момент ведется проверка, устанавливаются обстоятельства, на месте работает участковый. Установить, был ли этот мужчина пьян — еще не удалось», — сказали в пресс-службе.

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В Сургуте сотрудники охраны торгового центра «Аура» грубо задержали водителя на парковке. Видео задержания очевидцы опубликовали в социальных сетях. «Ужасное отношение от охранников торгового центра „Ауры“. Одев форму ГБР, имеют ли права так с арматурой бегать и вытаскивают водителей из припаркованных машин?» — написал анонимный пользователь в паблике «К-Информ» соцсети «ВКонтакте». В комментариях к публикации жители рассказали, что мужчина якобы был пьян и ездил по парковке ТЦ. Также пользователь с ником Анастасия Тютюнник рассказала, что арматуру, с которой заметили одного из охранников, забрали из рук самого задержанного мужчины. В адрес торгового центра «Аура» был направлен письменный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту агентства рассказали, что задержанный мужчина не имеет отношения к пьяной езде на парковке торгового центра. «Сообщение об избиении этого водителя поступало только от очевидцев. Сам гражданин в полицию не обращался. На данный момент ведется проверка, устанавливаются обстоятельства, на месте работает участковый. Установить, был ли этот мужчина пьян — еще не удалось», — сказали в пресс-службе.
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