В Сургуте охранники ТЦ жестко скрутили водителя на парковке. Видео

13 декабря 2021 в 15:58 Размер текста - 17 +

В Сургуте охрана торгового центра «Аура» задержала и увела мужчину с парковки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Сургуте сотрудники охраны торгового центра «Аура» грубо задержали водителя на парковке. Видео задержания очевидцы опубликовали в социальных сетях. «Ужасное отношение от охранников торгового центра „Ауры“. Одев форму ГБР, имеют ли права так с арматурой бегать и вытаскивают водителей из припаркованных машин?» — написал анонимный пользователь в паблике «К-Информ» соцсети «ВКонтакте». В комментариях к публикации жители рассказали, что мужчина якобы был пьян и ездил по парковке ТЦ. Также пользователь с ником Анастасия Тютюнник рассказала, что арматуру, с которой заметили одного из охранников, забрали из рук самого задержанного мужчины. В адрес торгового центра «Аура» был направлен письменный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту агентства рассказали, что задержанный мужчина не имеет отношения к пьяной езде на парковке торгового центра. «Сообщение об избиении этого водителя поступало только от очевидцев. Сам гражданин в полицию не обращался. На данный момент ведется проверка, устанавливаются обстоятельства, на месте работает участковый. Установить, был ли этот мужчина пьян — еще не удалось», — сказали в пресс-службе. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Сургуте сотрудники охраны торгового центра «Аура» грубо задержали водителя на парковке. Видео задержания очевидцы опубликовали в социальных сетях. «Ужасное отношение от охранников торгового центра „Ауры“. Одев форму ГБР, имеют ли права так с арматурой бегать и вытаскивают водителей из припаркованных машин?» — написал анонимный пользователь в паблике «К-Информ» соцсети «ВКонтакте». В комментариях к публикации жители рассказали, что мужчина якобы был пьян и ездил по парковке ТЦ. Также пользователь с ником Анастасия Тютюнник рассказала, что арматуру, с которой заметили одного из охранников, забрали из рук самого задержанного мужчины. В адрес торгового центра «Аура» был направлен письменный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту агентства рассказали, что задержанный мужчина не имеет отношения к пьяной езде на парковке торгового центра. «Сообщение об избиении этого водителя поступало только от очевидцев. Сам гражданин в полицию не обращался. На данный момент ведется проверка, устанавливаются обстоятельства, на месте работает участковый. Установить, был ли этот мужчина пьян — еще не удалось», — сказали в пресс-службе.